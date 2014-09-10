国信期货：郑棉缺乏支撑下行难避免，因基本面疲弱且库存庞大

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以下内容节选自9月10日的《期货日报》：
近期，郑棉1501合约持续在重要心理关口14000元/吨之下运行，保值卖盘增加使郑棉维持跌势，疲弱的基本面和庞大的库存更是让空头有了先天的优势。但需要注意的是，棉花新年度伊始，在纺企库存普遍偏低的情况下，短期内市场将得到来自补库买盘的支撑。同时郑棉目前的价格已经与美棉滑准税下的价格相当，虽然长期来看棉市仍是熊途漫漫，但短期追空需谨慎。
目前，郑棉远月1501合约对现货1409合约贴水持续扩大，远月对近月的贴水已经由前期的2000元/吨以内扩大至现在的3000—4000元/吨以上，表明市场对于新棉价格悲观情绪越来越浓，持续看淡新棉后市。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应