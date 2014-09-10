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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 10:11 BJT

国信期货：郑棉缺乏支撑下行难避免，因基本面疲弱且库存庞大

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

近期，郑棉1501合约持续在重要心理关口14000元/吨之下运行，保值卖盘增加使郑棉维持跌势，疲弱的基本面和庞大的库存更是让空头有了先天的优势。但需要注意的是，棉花新年度伊始，在纺企库存普遍偏低的情况下，短期内市场将得到来自补库买盘的支撑。同时郑棉目前的价格已经与美棉滑准税下的价格相当，虽然长期来看棉市仍是熊途漫漫，但短期追空需谨慎。

目前，郑棉远月1501合约对现货1409合约贴水持续扩大，远月对近月的贴水已经由前期的2000元/吨以内扩大至现在的3000—4000元/吨以上，表明市场对于新棉价格悲观情绪越来越浓，持续看淡新棉后市。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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