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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 10:13 BJT

日本股市：日经指数早盘中走低追随美股跌势，苹果供应商股价下滑

路透东京9月10日 - 日本股市日经指数周三上午下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早加息的担忧打压美股挫跌；苹果 股价下滑拖累其供应商走软。

日经指数 早盘中段跌0.4%至15,679.45点，过去两日连续上扬。

分析师表示，市场倾向于获利了结，但弱势日圆应会限制跌幅。

“宏观对冲基金希望在外汇市场进行交易，因汇市目前比股市的流动性更高，”法国巴黎银行全球股票部门主管Kyoya Okazawa说，其并称鉴于汇市最近的波动性，股市成交量可能维持低位。

出口类股上扬，丰田汽车 和本田汽车 均上涨0.5%，佳能 涨0.7%。

苹果供应商的表现不佳，Nitto Denko Corp 下跌1.3%，TDK Corp 下滑1.3%，Ibiden Co 跌0.8%，此前苹果股价在美国交易时间下滑。

东证股价指数 微跌0.1%至1,298.67点，JPX日经400指数 持平于11,785.04。(完)
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