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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 10:18 BJT

台湾股市：大盘下跌，苹果供应链概念股拖累电子类股

路透台北9月10日 - 台湾股市周三早盘下滑1.17%，受苹果 供应链概念股下跌拖累，因苹果新产品的发布未激起投资者热情。

0149 GMT，台股加权股价指数 跌110.41点报9,324.36点，表现远远逊色于本地区及全球其他股市。周二该指数收高0.29%。

电子类指数 跌1.33%。苹果产品主要组装企业鸿海 挫跌2.25%，二线供应商和硕联合 和广达 分别下跌2.17%和1.94%。

苹果晶片供应商台积电 股价下滑2.36%，主要摄像头生产商大立光电 跌1.23%。

苹果在周二发布期待已久的新款智能手表和大屏幕手机后，自身股价下跌0.38%。(完)
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