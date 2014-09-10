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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 10:19 BJT

台湾汇市：台币实质交易盘初爆量走跌，消化外资及大型进口商美元买盘

路透台北9月10日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易爆量走跌。交易员指出，国际美元持续强势及台股早盘重挫百点，吸引外资汇出及大型进口商美元买盘进场，带动台币实质交投趋贬靠向29.990。

汇银人士表示，受到国际美元续强影响，海外NDF一周天期美元/台币的换汇点已转为溢价，显示短线海外法人偏向看贬台币，加以疲弱的台股表现更扩大台币实质交投贬幅，而出口商在29.980上方抛汇卖压出笼，令早盘交投十分热络，一早即爆出逾4亿美元的大量。

“ 台股大跌让台币实质交投更弱。”一位本地银行交易人士说。

本地时间10:03附近，交易员表示，台北外汇成交量为4.61亿美元，实质交投热络，上日同时段则为1.18亿美元。台股加权股价指数 则是重挫1.28%，逼近9,300点整数关卡。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.950-29.986，上交易日主要区间在29.935-29.950。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘缩减至价平附近；一个月远汇报价 暂报在29.966/29.982左右，上日纽约盘收在29.950。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-30.010

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