中国债市动态：现券走稳淡定应对8月M2增速创年内次低，关注资金走向

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京9月10日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率走稳。尽管中国总理透露出的8月M2同比增速仅12.8%，滑落至年内次低，但市场对此淡定以对；而三年期国债招标结果高于预期，亦对二级影响颇微。
交易员指出，从昨天下午开始，银行间资金面逐渐出现趋紧迹象，将关注明日公开市场操作方式和力度，及流动性走向。
“最然卖盘气势更强那么一点点，不过现券收益率波动很小，昨天总理讲话只给了M2，可能大家还想看看更多细项，包括贷款、存款、表外融资的情况。”上海一银行交易员称，“新债招的高于预期，但今年国债二级都不活跃，所以这个结果对早盘没什么影响。”
中国总理李克强周二表示，今年8月末广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。
业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标利率为4.00%，高于此前3.97%的市场预测均值；该期债边际中标利率为4.04%，投标倍数为2.04倍。
华中一券商交易员提到，相对早盘现券的稳势，IRS(利率互换)长端小幅下行2-3个基点(bp)，或是因此前一年至五年利差拉的过宽，今日小幅修正一下。
他并指出，9月中上旬扰动资金的因素较清淡，可是资金面却从昨日午后渐现紧张，先关注明日公开市场操作情况是否可助流动性改善。
剩余期限约6.35年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.9250%/4.9000%，上交易日尾盘为4.9298%/4.8905%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.358元，较上日结算价跌0.124元，或0.13%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应