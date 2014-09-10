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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 12:07 BJT

中国债市动态：现券走稳淡定应对8月M2增速创年内次低，关注资金走向

路透北京9月10日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率走稳。尽管中国总理透露出的8月M2同比增速仅12.8%，滑落至年内次低，但市场对此淡定以对；而三年期国债招标结果高于预期，亦对二级影响颇微。

交易员指出，从昨天下午开始，银行间资金面逐渐出现趋紧迹象，将关注明日公开市场操作方式和力度，及流动性走向。

“最然卖盘气势更强那么一点点，不过现券收益率波动很小，昨天总理讲话只给了M2，可能大家还想看看更多细项，包括贷款、存款、表外融资的情况。”上海一银行交易员称，“新债招的高于预期，但今年国债二级都不活跃，所以这个结果对早盘没什么影响。”

中国总理李克强周二表示，今年8月末广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。

业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标利率为4.00%，高于此前3.97%的市场预测均值；该期债边际中标利率为4.04%，投标倍数为2.04倍。

华中一券商交易员提到，相对早盘现券的稳势，IRS(利率互换)长端小幅下行2-3个基点(bp)，或是因此前一年至五年利差拉的过宽，今日小幅修正一下。

他并指出，9月中上旬扰动资金的因素较清淡，可是资金面却从昨日午后渐现紧张，先关注明日公开市场操作情况是否可助流动性改善。

剩余期限约6.35年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.9250%/4.9000%，上交易日尾盘为4.9298%/4.8905%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.358元，较上日结算价跌0.124元，或0.13%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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