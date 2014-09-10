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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--9月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值     前值
    9月10日(三)
    2350 日本大型制造业景气判断指数                    第三季　　 　　  --      负13.9
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                       前周            --   买超5,037
         外资投资日本股票(亿日圆)                                       --   卖超1,107
    
    
    9月11日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                              8月        增加1.2   减少0.03
              全职就业人数(万人)                                        --    增加1.45
              就业参与率                                              64.8%      64.8%
              失业率                                                   6.3%       6.4%
    0300 韩国L货供额                                     7月            --       +7.4%
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月终值         持平       持平
                                (较上年同期)                          +0.8%      +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                          持平       持平
                                     (较上年同期)                     +0.8%      +0.8%
    0645 法国HICP(较前月)                              8月终值        +0.4%      -0.4%
                (较上年同期)                                          +0.5%      +0.6%
    1230 加拿大新屋价格(较前月)                          7月          +0.2%      +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)                 9月6日当周         30       30.2
             四周均值(万人)                                             --        30.3
             续请失业金人数(万人)                     8月30日当周       248      246.4
    1800 美国联邦预算(亿美元)                            8月      赤字1,300    赤字950
    2245 新西兰制造业表现指数                            8月            --       53.00
    2245 新西兰食品物价指数                              8月            --       -0.7%
    2300 韩国失业率                                      8月            --        3.4%
    
    9月11日-14日
    2200  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                8月            --       -0.7%
                            (较上年同期)                                --       +5.9%    

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
    9月9日(二)
    2350  日本企业物价指数(较前月)                       8月          -0.2%       持平
                         (较上年同期)                                 +3.9%      +4.1% 
    2350  日本机械订单(较前月)                           7月          +3.5%      +4.0% 
                      (较上年同期)                                    +1.1%      +0.6%
    
    9月10日(三)
    0030  澳洲消费者信心指数                             9月          -4.6%         --
    0530  法国非农就业岗位(较前季)                  第二季修正值      +0.1%         -- 
    0645  法国工业生产(较前月)                           7月          +0.2%      -0.4% 
    1100  美国抵押贷款市场指数                       9月5日当周       327.2         -- 
              再融资指数                                            1,265.0         -- 
    1230  加拿大产能利用率                             第二季         82.7%      82.8% 
    1400  美国批发(趸售)库存(较前月)                     7月          +0.1%      +0.5%
              趸售销售(较前月)                                        +0.7%      +0.4%
    2100  新西兰央行利率决定                             --           3.50%      3.50%
    2301  英国RICS房价差值                               8月           正40       正47 (完)
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