《路透晚报》--9月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：确保完成削减三分之一行政审批，努力提高“含金量”--国务院

中国习李政府上任以来将简政放权、加快转变政府职能作为改革的重要抓手和突破口。国务院审改办新闻发言人李章泽周三表示，未来将坚持数量、质量并举，一方面确保完成削减三分之一行政审批的硬任务，另一方面努力提高取消下放行政审批的“含金量”。

--中国经济：尽管房地产构成下行风险，但有政策保证经济稳定--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏周三在天津达沃斯论坛上表示，虽然房地产销售疲弱构成经济下行风险，但中国有政策来保证经济稳定发展。

--中国环保：大气污染防治法公开征求意见，将建重污染天气监测预警体系

中国国务院法制办公室称，中国大气污染防治法（修订草案征求意见稿）向社会公开征求意见，表示中国将建立重污染天气监测预警体系，实施排污许可制度，同时突出燃煤、机动车、扬尘等重点领域以及重点区域的大气污染防治。

--《综述》中国总理不担心全年经济目标，详解保持定力及有所作为

中国是否摆脱经济下行压力？政策取向是否改变？中国总理李克强周二利用夏季达沃斯论坛解疑释惑：今年经济主要预期指标能够完成，坚持定向调控的政策定力同时，在结构性改革方面有所作为。

--中国国企：国企改革顶层方案料年内出台，改革和投资高潮将至--报载

中国证券报周三报导，随着新一轮国企改革正在各地区加速试点推进，业界期盼的深化国企改革顶层设计方案及配套实施细则也正孕育成型。权威人士表示，根据中央深化改革小组2014年深化改革工作计划，多项涉及到国资领域改革的意见今年必须出台。

--中国铁路：前八个月全国铁路投资已完成年度计划逾五成--报载

上海证券报周三引述中国铁路总公司表示，今年1-8月，全国铁路已完成投资4,050亿元人民币，同比增长近20%，且超过年度计划的50%；按照目前进度，年内可确保全国铁路建设目标的实现。

【金融】

--中国金融：监管层拟设信托保障基金，以局部阵痛换信托业整体稳定

中国信托业迎来新一轮政策变革期。与前几次不同的是，监管层期望以局部阵痛换取大局稳定。中国证券报周三报导称，监管层拟设立信托业保障基金，用于信托公司的机构重组和短期流动性救助，相关征求意见稿于近日下发。

--中国金融：将制定银行负债管理办法，落实薪酬延期追索扣回制度--银监会

中国银监会主席尚福林周二晚间表示，银监会将研究制定商业银行负债管理和评价办法，评估商业银行负债质量，加强负债质量管理。

--中国金融：银联国际升级其海购平台，海外电商有望籍此拓展中国市场

随着中国居民收入水平提高，越来越多的国内消费者将购物和消费转向海外市场，海外购物成为时尚名词。而中国的银联国际近期升级其“海购”平台，吸引更多中国消费者利用银联卡购物，这将与阿里巴巴等传统电商平台展开竞争。

【固定收益】

--《中国新债预测》国开行三期债收益率料接近二级，配置价值尚可或支撑需求

中国国家开发银行周四将招标增发三期固息金融债。路透调查显示，近期机构对现券二级走势心态谨慎，且本周一级新债配置动力有限，均施压明日新债，但鉴于经济下行压力下，长端金融债配置价值尚可，料明日新债需求一般，收益率定位接近或略低于二级。

--新债招标：中国三年国债定位稍高，配置动力不足惟博边际兴趣支撑需求

中国财政部周三招标发行的三年固息国债利率稍高于市场预期。交易人士表示，在近期一级市场配置需求较弱的背景下，除了承销团完成基本承销额之外，机构博边际兴趣更浓，致其认购倍数超过两倍；但偏高的中标利率仍显示其需求延续偏弱格局，同时早间二级市场氛围略偏空亦有一定影响。

--中国货币市场：回购利率小涨资金紧意增大，关注公开市场进一步动向

在成交量连创新高后，中国银行间市场周三主要回购利率止跌小涨。而因除国开行以外的其他机构出资愿意明显萎缩，资金面紧意较此前有所增加，其中券商和基金等主要以信用债为融资质押品的机构，压力尤其明显。

--中国债市动态：现券走稳淡定应对8月M2增速创年内次低，关注资金走向

中国银行间市场周三早盘现券收益率走稳。尽管中国总理透露出的8月M2同比增速仅12.8%，滑落至年内次低，但市场对此淡定以对；而三年期国债招标结果高于预期，亦对二级影响颇微。

--中国债市：国债期货合约持仓量破万，空头占优短期可能继续调整

中国五年期国债期货合约在持仓量破万手后，市场得以从中国金融期货交易所如期公布的相关成交量，持仓量数据中，得到更多信息。从昨日公布的情况来看，主力合约排名前五的空单量达到6,866手，明显高于多单的4,454手，显示国债期货短期可能继续有调整压力。

--中国新债：财政部第六批代理招标地方债总额533亿，期限三年、五年及七年

中国财政部最新公告称，分别将于9月15日(下周一)及9月24日代理招标发行今年第六批地方政府债，总额533亿元人民币，期限包括三年、五年及七年。

--中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限10年

中国财政部周三公告称，将于下周三(17日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息国债，期限10年。

--中国新债：铁路总公司周四将招标发行150亿元固息债，期限七年

中国铁路总公司周三公告称，将于周四(11日)在银行间市场招标发行150亿元人民币固息债，期限七年。

--中国新债：农发行下周一增发180亿元三期债，期限一、五及七年

中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(15日)在银行间债市增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，每期债的发行上限均为60亿元，期限一年、五年和七年。

--香港新债：长城资管首涉国际债券市场，拟发5亿美元债已获超额认购--消息

中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司首次涉足国际债券市场，计划发行最多5亿美元三年期美元债，初步指导息率为同期美国国债加约190个点子，据消息人士周三透露，目前已获14倍超额认购。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘续升创半年新高，中间价连两天大涨引领

中国创纪录贸易顺差继续催涨人民币中间价，继上日暴涨187点之后，今日继续大涨95点，创下今年3月中旬来新高，人民币兑美元周三开盘小幅走升，继续突破上日的半年收盘新高，但市场对此反应谨慎，结购汇相对均衡，观望情绪有所上升。

--离岸人民币：宝龙地产拟发三年期点心债，指导票息已较年初大幅提高

国房地产开发商--宝龙地产公司周三计划发行一笔点心债，债券期限三年，公司正按11%的初步指导利率征询投资者兴趣，该笔债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，政策预期减弱大盘持续技术性调整

中国股市沪综指周三收跌，李克强总理此前讲话令市场政策预期减弱，大盘持续调整。分析师指出，前期市场对稳增长政策的预期有所高估，后期政策面对大盘的驱动力将逐步减弱，后市将以阶段性、结构性行情为主。

--基金观点：沪港通最终或令A股市场关注股息收益等基本因素--施罗德

施罗德投资周三发布报告指出，沪港通目前仍有多项技术性问题需要解决，但该计划将会带来非常深远及利好的影响，包括最终或会令到A股市场关注股息收益等基本因素。

--中国基金：野村在深圳合组股权投资基金公司，为境外机构觅中国机会

日本最大投资银行暨券商集团--野村控股旗下野村资产管理公司周三宣布，与深圳华夏人合资本管理公司组建一家合资股权投资基金管理公司，合资公司可为海外投资者提供投资中国风险投资业的机会。

--中国个股：宝钢股份称10月热轧和冷轧等主要钢材售价每吨下调100元

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份周三宣布，其主要产品--热轧和冷轧产品10月售价在9月基础上每吨下调100元人民币。

--中港个股：中国工商银行称伦敦分行获批，为陆资银行首家英国分行

全球资产最大的银行--中国工商银行日前称，当地时间9月8日，该行伦敦分行已获英国监管部门批准，这是自新中国成立以来中国大陆地区银行在英国获准成立的首家分行。

--中国个股：浦发年内拟发行150亿优先股，计划降低公司业务的营收占比