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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 10:34 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率连三日走升，随美债偏空

路透台北9月10日 - 台湾指标10年期公债殖利率周三连续第三日走升，跟随美债的偏空走势。交易员指出，台债技术线型不佳以外，大型买盘还在观望，市场仍在寻求殖利率上方的有效支撑，偏空气氛短期难扭转。

交易员指出，目前看来不论五年券或十年券行情仍然偏空看待，买气迟滞之下，交易量偏低。而极短线来看，十年指标券103/13期 殖利率在1.72%出现买盘，可观察其支撑力道。

〞国际盘偏空的趋势已经形成了，只不过台债先行反应了。〞一位证券商交易员说。

他们表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周将召开利率会议，由于FED宽松购债的结束时点已快接近，市场将密切观察FED对升息时点的说法，尤其是市场对此的反应，若FED转向鹰派，也不排除股债双空的情况。

美国三年期公债收益率周二势将收在逾三年最高水准，因投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上对升息采取更为强硬立场的预期增强。美国10年期公债 收益率由周一尾盘的2.47%升至2.5%，盘中稍早触及8月5日来最高的2.51%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.22-1.24%

• 10年公债103/13 发行前交易：1.70-1.72%

本地时间10:x时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.40基点报1.2340%。

• 103/13期公债发行前交易殖利率升0.15基点在1.7115%。

以下为最新相关报导连结：

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--日本数据：7月核心机械订单较前月上升3.5%，为连续第二个月增加 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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