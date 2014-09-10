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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 10:58 BJT

《独家新闻》美国零售商达乐将以91亿美元向Family Dollar发动敌意收购

达乐最近在上周提出的出价中，加码了5亿美元的分手费，并将打算出售的店家数从700家增加到1,500家，以期能得到反垄断的核准。

熟悉此事的人士表示，达乐认为这些新的收购条件消除了Family Dollar的反垄断风险。但Family Dollar回绝了好意，称这并不足以让公司有足够的保护。

达乐的代表不愿表示意见。目前也无法立即取得Family Dollar对这件事置评。(完) (编译 郑茵/戴素萍 审校 张荻)
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