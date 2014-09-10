《热点透视》油价跌破百美元或提振消费支出，有助全球经济复苏

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Cambell 编译 张若琪

路透伦敦9月9日 - 油价跌至两位数是令人乐见的迹象，并非注定通缩的前兆。布兰特原油价格从6月高位下挫13%，目前略低于每桶100美元，表明通胀趋缓，这是好事。那将有助消费者支出和全球经济复苏。

非常规货币政策猛药导致了油价偏高的不良副作用。美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2010年11月启动第二轮量化宽松(QE)。几个月后，油价已涨逾四成，自2011年初以来平均每桶110美元。

投机热、美元疲软以及大宗商品超级周期仍继续的说法，强化了货币刺激的市场效应，能源密集型新兴市场国内生产总值(GDP)增长始终强劲亦然。但油价却冲淡刺激的效应。油价高昂是全球经济复苏之所以如此艰难的原因之一。

比如，英国家庭2009-2012年间在汽车燃料上的花费跳增了28%。而据国际能源署(IEA)，美国家庭2012年的汽油支出升至2,912美元，或占其税前收入的近4%，扣除物价因素后，为近30年来最高。

然而现在，之前推动油价定价过高的金融力量已要逆转。美国QE很可能在10月结束。美元指数在14个月高点。不单是石油，汤森路透商品研究局指数(CRB)较2011年的高点下降了22%。诚然，部分原因是由于外界对新兴经济体增长没那么乐观。偏高的油价使各地客户都受打击也是事实。

油价高企削弱需求并鼓励了节能。IEA预计，今年全球原油需求将仅增长1.2%，经济合作暨发展组织(OECD)行业库存处于近两年最高水准。较长期而言，美国页岩油产量成长正在改变全球市场。