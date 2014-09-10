《热点透视》油价跌破百美元或提振消费支出，有助全球经济复苏

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撰稿 Ian Cambell 编译 张若琪
路透伦敦9月9日 - 油价跌至两位数是令人乐见的迹象，并非注定通缩的前兆。布兰特原油价格从6月高位下挫13%，目前略低于每桶100美元，表明通胀趋缓，这是好事。那将有助消费者支出和全球经济复苏。
非常规货币政策猛药导致了油价偏高的不良副作用。美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2010年11月启动第二轮量化宽松(QE)。几个月后，油价已涨逾四成，自2011年初以来平均每桶110美元。
投机热、美元疲软以及大宗商品超级周期仍继续的说法，强化了货币刺激的市场效应，能源密集型新兴市场国内生产总值(GDP)增长始终强劲亦然。但油价却冲淡刺激的效应。油价高昂是全球经济复苏之所以如此艰难的原因之一。
比如，英国家庭2009-2012年间在汽车燃料上的花费跳增了28%。而据国际能源署(IEA)，美国家庭2012年的汽油支出升至2,912美元，或占其税前收入的近4%，扣除物价因素后，为近30年来最高。
然而现在，之前推动油价定价过高的金融力量已要逆转。美国QE很可能在10月结束。美元指数在14个月高点。不单是石油，汤森路透商品研究局指数(CRB)较2011年的高点下降了22%。诚然，部分原因是由于外界对新兴经济体增长没那么乐观。偏高的油价使各地客户都受打击也是事实。
油价高企削弱需求并鼓励了节能。IEA预计，今年全球原油需求将仅增长1.2%，经济合作暨发展组织(OECD)行业库存处于近两年最高水准。较长期而言，美国页岩油产量成长正在改变全球市场。
在中东动荡之际油价仍跌，显示后续可能仍有相当程度的下降空间。那是件好事。因为油价昂贵削弱经济增长，而油价趋跌则有助增长。(完) (译文审校 李爽)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应