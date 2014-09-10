美国政经：权宜预算案延长2014财年战争预算与进出口银行经营权

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路透华盛顿9月9日 - 美国众议院拨款委员会周二表示，拟议中的权宜政府预算措施，将为军事进攻伊拉克和叙利亚境内的伊斯兰国提供更大支出能力，并将美国进出口银行的运营权延长至2015年年中。
这项立法提议旨在避免9月30日本财年结束时出现政府关门的情况，将使美国国会再获几周宽限，在11月的选举之后拿出较长期的支出法案。
按此项措施，美国不超过1.012万亿美元上限的财年支出预算总额将得以坚持到12月11日。
这样，针对战争和反恐行动的海外应急资金将得以维持在2014财年的850亿美元水平，远远超过奥巴马政府2015财年580亿美元的预算。2015财年预算是在削减阿富汗军事行动的计划基础上制定的。
众议院拨款委员会的一名助手表示，维持预算水平不变，将使美国有更大支出能力，对伊拉克和叙利亚的伊斯兰国展开军事行动。
众议院权宜预算案将于本周稍晚付诸投票。该预算措施还将把美国进出口银行的经营权延长至2015年6月30日，同时将暂停征收互联网接入税的时间延长至12月11日。
预计美国国会将在选举过后的11月“跛脚鸭”会期研究制定所谓的“一揽子”支出措施。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应