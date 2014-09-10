版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 11:41 BJT

美国政经：权宜预算案延长2014财年战争预算与进出口银行经营权

路透华盛顿9月9日 - 美国众议院拨款委员会周二表示，拟议中的权宜政府预算措施，将为军事进攻伊拉克和叙利亚境内的伊斯兰国提供更大支出能力，并将美国进出口银行的运营权延长至2015年年中。

这项立法提议旨在避免9月30日本财年结束时出现政府关门的情况，将使美国国会再获几周宽限，在11月的选举之后拿出较长期的支出法案。

按此项措施，美国不超过1.012万亿美元上限的财年支出预算总额将得以坚持到12月11日。

这样，针对战争和反恐行动的海外应急资金将得以维持在2014财年的850亿美元水平，远远超过奥巴马政府2015财年580亿美元的预算。2015财年预算是在削减阿富汗军事行动的计划基础上制定的。

众议院拨款委员会的一名助手表示，维持预算水平不变，将使美国有更大支出能力，对伊拉克和叙利亚的伊斯兰国展开军事行动。

众议院权宜预算案将于本周稍晚付诸投票。该预算措施还将把美国进出口银行的经营权延长至2015年6月30日，同时将暂停征收互联网接入税的时间延长至12月11日。

预计美国国会将在选举过后的11月“跛脚鸭”会期研究制定所谓的“一揽子”支出措施。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐