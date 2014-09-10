更新版 1-新债招标：中国三年国债定位稍高，配置动力不足惟博边际兴趣支撑需求

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* 三年国债定位稍高于市场预期
* 银行配置动力不足，且国债绝对收益偏低
* 机构博边际兴趣不减，支撑一定需求
* 今日二级市场氛围偏空，亦有一定影响 (新增更多评论)
路透上海9月10日 - 中国财政部周三招标发行的三年固息国债利率稍高于市场预期。交易人士表示，在近期一级市场配置需求较弱的背景下，除了承销团完成基本承销额之外，机构博边际兴趣更浓，致其认购倍数超过两倍；但偏高的中标利率仍显示其需求延续偏弱格局，同时早间二级市场氛围略偏空亦有一定影响。
业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标利率为4.00%，高于此前3.97%的市场预测均值；该期债边际中标利率为4.04%，投标倍数为2.04倍。
“银行配置动力不行，收益还低，”北京一券商交易员表示，中标结果走高也是正常的,倒是交易盘参与的博边的比较多，4.03%-4.05%比较多，更高的也不少。
华南一券商交易员表示，招标刚一开始，感觉该期债需求比较差，后来临近截标的时候，来了很多博边际的标位，所以认购倍数还是相对可以的。
上海另一银行交易员表示，昨天李克强总理讲话被债市解读为利空，二级市场走势偏空，也有一定影响。
中国总理李克强周二表示，今年8月末广义货币供应量(M2)同比增速只有12.8%，在控制范围之内，还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。 今年中国设定的的M2增长目标为13%；而7月末M2同比增长为13.5%。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.9760%.二级市场上,剩余期限约2.51年的国债140004券 最新成交收益率为4.0000%。
该期债券为今年第20期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该债9月11日开始计息，利息按年支付；招标结束至9月15日进行分销，9月17日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。（完） (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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