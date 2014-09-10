澳洲经济指标总览--9月10日

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 10月2日 商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差13.59 逆差15.64 出口(较前月) +1% 持平 进口(较前月) 持平 -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 10月1日 (较前月) 7月 +0.4% +0.6% 就业市场(经季节调整) 9月11日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 -0.03 +1.49 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.45 -0.38 失业率 6.4% 6.0% 就业参与率 64.8% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 10月22日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.0% +2.9% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.9% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 顺差46.91 顺差35.91 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应