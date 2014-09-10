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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 11:09 BJT

突发事件：印尼苏拉威西岛附近发生6.5级地震--美国地质调查局

路透雅加达9月10日 - 美国地质调查局(USGS)称，印尼苏拉威西岛附近发生6.5级地震，但尚无伤亡报告。

美国地质调查局称，此次地震发生在苏拉威西北部Manado偏南138英里处(220公里)。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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