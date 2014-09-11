专栏节选：税制改变将影响台股生态--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月11日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

尽管个人股东可扣抵税额减半，并没有引起太多的关注，但其影响非同小可。过去相关税制提高了台股整体的股东权益报酬率，也吸引外国法人注意台股的真正价值。如今税制的改变，是否会让台湾公司的价值降低，进而冲击到长期基本面的表现？

一九九八年，台湾采行两税合一制，成为全球少数真正消除股利被重复课税的国家之一。所谓股利重复课税，是指公司的获利已被课征营利事业所得税，在股利分配给股东之后，还得并入个人综合所得税中。以九七年为例，实质税率竟高达五五％。

两税合一上路后，台股股利殖利率由○．二％窜升至近四％，股价随之上涨，企业也慢慢拉高现金股利。至于股票股利，不但未能提供股东新价值，还会被政府课税。

两税合一是成功的税制改革，如今政策反转，或许是其阶段性「功能」已经完成了。一○年营所税由二五％降至一七％，如果企业将省下来的税作为股利发放，便形同企业将未缴的税转交由个人来缴纳。

再者，为了回应社会贫富差距过大的反弹声浪，明年起，个人所得税最高级距，将由四○％提高至四五％，同时，政府也将股利扣抵率减半。讽刺的是，正当我们准备放弃一项不错的政策时，韩国却试图复制台湾的经验。

鼓励企业发放现金股利的好处多多。首先，企业将多余的现金发给股东，可以减少资产负债表的膨胀，并提高资金运用效率和股东报酬率。

其次，股东收到股利，可以转投资新兴、成长的产业，甚至直接花掉，对经济也有实质的帮助。这些都是韩国现在想要达到的目的。韩国政府可能的作法是，针对多余的现金部位课税，并给予企业两个选择，一是提高薪资，二是多发股利。

事实再次证明，台湾在相关税制上算是先进者；一九九八年，我们也同时对超过限额的未分配盈余课税。

保留盈余课税加上股利扣抵率减半，肯定会改变台湾企业的行为，只是现在还不知会朝哪个方向调整。或许企业更愿意给员工加薪，拉高台湾的生活水平；高薪也能吸引更高品质的专业人才，否则这些人才不是流向外资企业，就是离开台湾。

也或许，企业会提高研发或品牌发展的投资。舍不得投资研发和品牌，是台湾企业行走国际江湖的主要致命伤。不过，这也表示，高股利公司的股价表现，将不如过去十年般亮丽；而目前没什么获利的成长型公司，未来的获利和股价，将会有很大的表现空间。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。