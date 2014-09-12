港股业绩：新鸿基地产13/14年度基础溢利升15%，符合预期

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透香港9月12日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周五公布，2013/14年度的基础溢利按年升15%至214亿港元，受下半年度入账的物业销售增加及租金收入稳定上升带动。
该撇除投资物业公平值变动的基础溢利基本符合汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测的217亿港元。截至6月底止年度，新地的净利为335.2亿港元。
新鸿基地产在业绩说明会上宣布，2014/15年度中港两地合同销售目标为320亿港元。
公布业绩前，新地收低0.17%，报117.9港元。今年以来该股累积升两成，跑赢同期恒生指数 5.5%的涨幅。（完）
浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选: here (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)