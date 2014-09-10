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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 11:35 BJT

日本能源：监管机构对九州电力仙台核电厂重启发出最终的安全许可

路透东京9月10日 - 日本核能监管机构周三对九州电力 仙台核电厂重启两个反应堆发出最终的安全许可，这是2011年福岛核灾难后该监管机构成立以来首次做出的重大裁定。

自从福岛核电厂遭遇强震及海啸袭击引发大灾难、并激起公众反核声浪后，日本所有48座核反应堆均逐渐停止运作。

安倍晋三政府一再施压，要求取得监管机构原子力规画委员会(Nuclear Regulation Authority)安全许可的反应堆重启，以降低日本对成本高昂进口燃料的依赖。日本同时准备永久关闭运做40年及以上的老旧核反应堆。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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