《热点透视》FED新规促银行增持资本，股东报酬很受伤

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(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Antony Currie；编译 朱晓军
路透纽约9月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)让美国大型银行投资者付出500亿美元代价。若美联储实施资本附加费计划，银行就必须暂停增加分红和股票回购，而股东就拿不到这笔钱。
这不是个新想法。美联储理事塔鲁洛在周二向议会作证时概述了该提议。他此前也提出过类似概念，但他这次表示该提议已进入准备阶段。
细节仍然寥寥。但据华尔街日报称，银行可能最多需要增加2个百分点的资本，取决于各机构对短期融资的依赖程度。
最大六家银行中，大多已经超额备足资本。摩根士丹利(Morgan Stanley) 巴塞尔协议III第一级普通股本比率目前为13.9%，比塔鲁洛新规的最高要求还高出3.4个百分点。
银行面临的问题在于，这一新规将限制它们向股东返还更多资本的能力。六大银行--美国银行 、花旗集团(Citigroup) 、高盛(Goldman Sachs) 、摩根大通(JP Morgan Chase) 、摩根士丹利和富国银行(Wells Fargo) 总共持有1,150亿美元超出最低要求的资本。若新规实施，假定美银、花旗和摩根大通资本需增加1个百分点，而高盛和摩根士丹利需增加1.5个百分点，超额资本将减少近500亿美元。
银行必须维持此一资本水准，再加上若无法回购股票，则银行业者提升报酬的能力恐将被削弱。若是银行试图寻找中长期融资，其借贷成本也可能上涨。
但也不都是坏事。资本增加让银行更加安全，这实际上可能会减少其他借贷成本。客户也可能决定将更多业务交给看上去更稳健的机构。而且，等到新规最终敲定时(可能需要一年或更久)，各家银行或许已经从获利中积累了更多资本。
不过，如果你是一名股东，这都意味着回报增长的前景离你越来越远。(完) (译文审校 张明钧)
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