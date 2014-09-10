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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 11:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆或已受到日本央行副总裁对日圆看法的帮助

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* 日本央行副总裁对近期的日圆颓势并未感到不安

* 他暗示日圆疲软对出口甚至对资本支出而言是好消息

* 市场没有错过他的言论，美元/日圆在106.00附近的强劲买盘也提供支撑。

* 美元/日圆从106.04上涨，升穿稍早时高点106.25，涨至106.36。

* 106.50应会有期权障碍，在此之前仍有卖单，106.47为海外市场高点

* 106.50上方停止单庞大，在107.00上方更多。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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