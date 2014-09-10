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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 11:52 BJT

全球商品：力拓预计2014年全球铁矿石产能将被砍去1.25亿吨

产能下降1.25亿吨，相当于今年全球铁矿石贸易预估的近10%，也约等于澳洲和巴西2014年新增供应预估的1.32亿吨。

就在本周，澳洲生产商Western Desert Resources由于无法和银行达成偿债协议而向管理当局求助。该公司年产量为300万吨。

瑞银预估，按照当前价格，澳洲小型矿企Gindalbie Metals 、Grange Resources 和Atlas Iron 都在亏损。

投资者称关键问题在于中国高成本矿企会削减多少产出，部分人也不如矿企那么确信可以快速减少高成本产出。

“我可以确定的是，大型矿企仍在继续增产。有人期待这将会取代高成本的中国国内产出，我只能祝他们好运，”Pengana Capital资源投资组合经理Tim Schroeders表示。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 李婷仪/李爽)
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