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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 12:48 BJT

****《专题新闻快速浏览》--阿里巴巴IPO在即，首轮路演后已收到足够订单****

阿里巴巴集团已启动多地IPO路演，之后料在9月18日敲定发行价。阿里巴巴IPO有望筹资逾210亿美元，公司估值将超过1,630亿美元，将成为美国有史以来规模最大的科技企业IPO。

据熟悉流程的知情人士称，阿里巴巴在IPO首轮路演启动仅两天后就已收到足够的订单。但尚不清楚这些订单在每股60-66美元的参考价区间中集中于哪个价位。

------------------------主要报导--------------------------------

> 美国新股：阿里巴巴首轮IPO路演后已收到足够的订单--消息

> 《焦点》阿里巴巴IPO路演首站未披露新讯息，但意外谈及公司治理事宜

> 《市场热谈》阿里巴巴上市不设牵头行，自行掌控全过程

> 《市场热谈》阿里巴巴是何方神圣？美国散户不太感兴趣

> 背景资料：中投及博裕资本等股东将在阿里巴巴IPO时出售部份持股

> 美国新股：阿里巴巴预计IPO定价介于每ADS 60-66美元，筹资约211.3亿美元

> 美国新股：阿里巴巴IPO法务费高达Facebook上市时的六倍

> 美国个股：阿里巴巴将允许员工及其亲朋好友购买即将上市股票--WSJ

> 美国新股：高盛赢得阿里巴巴IPO稳定市场经理人头衔--消息

> 《阳歌专栏》阿里巴巴即将上市

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