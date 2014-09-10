《专题新闻快速浏览》--阿里巴巴IPO在即，首轮路演后已收到足够订单****

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
阿里巴巴集团已启动多地IPO路演，之后料在9月18日敲定发行价。阿里巴巴IPO有望筹资逾210亿美元，公司估值将超过1,630亿美元，将成为美国有史以来规模最大的科技企业IPO。
据熟悉流程的知情人士称，阿里巴巴在IPO首轮路演启动仅两天后就已收到足够的订单。但尚不清楚这些订单在每股60-66美元的参考价区间中集中于哪个价位。
------------------------主要报导--------------------------------
> 美国新股：阿里巴巴首轮IPO路演后已收到足够的订单--消息
> 《焦点》阿里巴巴IPO路演首站未披露新讯息，但意外谈及公司治理事宜
> 《市场热谈》阿里巴巴上市不设牵头行，自行掌控全过程
> 《市场热谈》阿里巴巴是何方神圣？美国散户不太感兴趣
> 背景资料：中投及博裕资本等股东将在阿里巴巴IPO时出售部份持股
> 美国新股：阿里巴巴预计IPO定价介于每ADS 60-66美元，筹资约211.3亿美元
> 美国新股：阿里巴巴IPO法务费高达Facebook上市时的六倍
> 美国个股：阿里巴巴将允许员工及其亲朋好友购买即将上市股票--WSJ
> 美国新股：高盛赢得阿里巴巴IPO稳定市场经理人头衔--消息
> 《阳歌专栏》阿里巴巴即将上市
欲浏览更多有关阿里巴巴的报导，请点选
《其他消息》
*TOP NEWS* 环球要闻.... 全球汇市简讯...
分析或焦点................. 路透专访..........
路透调查.................... 快速分析..........
经济面消息............[ECI|MCE-CMN] 背景资料...........
重要新闻浏览.............. 路透早/晚报........
如果您在读取查看上述报导时遇到「资料无法提供」(Data not available)时,欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk):
中国客户服务中心: 4008-811-408
台湾客户服务中心: 0800-666-061
香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 李爽 审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应