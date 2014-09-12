《专题新闻快速浏览》--阿里巴巴IPO在即，有望纳入标普道琼斯指标全球股指****

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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标普道琼斯指数公司周五表示，已将阿里巴巴集团IPO-BABA.N注册地定为中国，阿里巴巴股票因此有望纳入涵盖中国个股的全球指数。标普道琼斯指数公司编纂的若干股指，在全球受到追踪的程度极高。
标普道琼斯指数公司在声明中称，此举意味着阿里巴巴股票将受到检视，以纳入标普中国广泛市场(BMI) 、标普新兴市场BMI 、标普全球BMI 等指数。
尽管IPO规模巨大，但阿里巴巴仍无缘部分最热门美国股指。同为标普道琼斯指数公司编纂的标准普尔500指数 和道琼工业指数 只接受注册地在美国的企业。
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> 美国新股：标普道琼斯称，阿里巴巴有望纳入指标全球股指
> 《分析》阿里巴巴上市掀起热情，但IPO市场应保持冷静
> 美国新股：阿里巴巴首轮IPO路演后已收到足够的订单--消息
> 《焦点》阿里巴巴IPO路演首站未披露新讯息，但意外谈及公司治理事宜
> 《市场热谈》阿里巴巴上市不设牵头行，自行掌控全过程
> 《市场热谈》阿里巴巴是何方神圣？美国散户不太感兴趣
> 背景资料：中投及博裕资本等股东将在阿里巴巴IPO时出售部份持股
> 美国新股：阿里巴巴预计IPO定价介于每ADS 60-66美元，筹资约211.3亿美元
> 美国新股：阿里巴巴IPO法务费高达Facebook上市时的六倍
> 美国个股：阿里巴巴将允许员工及其亲朋好友购买即将上市股票--WSJ
> 美国新股：高盛赢得阿里巴巴IPO稳定市场经理人头衔--消息
> 《阳歌专栏》阿里巴巴即将上市
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)