《专题新闻快速浏览》--阿里巴巴IPO在即，有望纳入标普道琼斯指标全球股指****

标普道琼斯指数公司周五表示，已将阿里巴巴集团IPO-BABA.N注册地定为中国，阿里巴巴股票因此有望纳入涵盖中国个股的全球指数。标普道琼斯指数公司编纂的若干股指，在全球受到追踪的程度极高。

标普道琼斯指数公司在声明中称，此举意味着阿里巴巴股票将受到检视，以纳入标普中国广泛市场(BMI) 、标普新兴市场BMI 、标普全球BMI 等指数。

尽管IPO规模巨大，但阿里巴巴仍无缘部分最热门美国股指。同为标普道琼斯指数公司编纂的标准普尔500指数 和道琼工业指数 只接受注册地在美国的企业。

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