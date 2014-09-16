《专题新闻快速浏览》--阿里巴巴提高IPO参考价区间，投资人热情高涨****

阿里巴巴周一将首次公开发行(IPO)参考价区间提高至66-68美元，反映投资人对于这一今年最受期待、且可能为全球史上最大规模的IPO需求强劲。

根据新的IPO参考价区间，该公司及打算释出股票的股东如今最高可以筹得近220亿美元。若承销商执行额外售股选择权以满足需求，则阿里巴巴料将创下史上最高IPO记录，超越中国农业银行于2010年上市时的221亿美元。

熟知流程的消息人士上周表示，阿里巴巴从上周开始就IPO展开路演，两天内所吸引到的需求足已完成整笔交易。预料本周将开始挂牌交易。

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