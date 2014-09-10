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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 14:56 BJT

法国数据：7月工业生产月增0.2%，表现优于预期

路透巴黎9月10日 - 法国国家统计局周三公布数据显示，7月工业生产较前月成长0.2%，远优于预期。

接受路透调查的18位分析师平均预估为下滑0.4%，预估值从下滑0.7%至增长0.5%不等。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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