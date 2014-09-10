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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 12:06 BJT

更新版 1-日本央行：副总裁岩田规久男乐观看好经济，不担心增税的阵痛效应

(新增细节)

* 日本经济将持续温和复苏--岩田规久男

* 良性经济循环未改，尽管受到消费税调升打击

* 目前为止物价上涨主要受强劲需求推动

路透日本金泽9月10日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三重申当局看法，相信日本经济能从深度下滑中复苏，并称随着4月消费税上调带来的阵痛消退，家庭和企业将增加支出。

岩田规久男承认，出口疲弱和增税导致家庭负担上升，都属于日本经济前景面临的风险，但他表示，全球需求回升和薪资上涨将令日本经济保持在温和复苏的轨道上。

“质化量化宽松(QQE)举措对经济起到我们想要的效果。随着产出、收入和支出保持良性循环，宽松货币举措的效果将增强，”他在对金泽市商界领袖发表讲话时说。

针对外界认为，尽管日本央行推行大规模货币刺激措施，但薪资上涨依然缓慢的观点，岩田规久男予以反驳，他指出，企业需要时间考虑上调基本工资的决定。

许多民间分析师认为，随着日圆疲软带来的提振开始消退，消费通胀率将放缓，他也不认同这种看法，他表示，从历史经验看，日圆和物价走势之间并没有很强的联系。

“基础物价上涨的最大因素是经济中的需求增加，而需求增加的部分原因是货币政策生效，”他说。

岩田规久男之前是位学者，他一直提倡采用以基础货币为目标的货币政策。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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