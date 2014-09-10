更新版 1-日本央行：副总裁岩田规久男乐观看好经济，不担心增税的阵痛效应

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(新增细节)
* 日本经济将持续温和复苏--岩田规久男
* 良性经济循环未改，尽管受到消费税调升打击
* 目前为止物价上涨主要受强劲需求推动
路透日本金泽9月10日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三重申当局看法，相信日本经济能从深度下滑中复苏，并称随着4月消费税上调带来的阵痛消退，家庭和企业将增加支出。
岩田规久男承认，出口疲弱和增税导致家庭负担上升，都属于日本经济前景面临的风险，但他表示，全球需求回升和薪资上涨将令日本经济保持在温和复苏的轨道上。
“质化量化宽松(QQE)举措对经济起到我们想要的效果。随着产出、收入和支出保持良性循环，宽松货币举措的效果将增强，”他在对金泽市商界领袖发表讲话时说。
针对外界认为，尽管日本央行推行大规模货币刺激措施，但薪资上涨依然缓慢的观点，岩田规久男予以反驳，他指出，企业需要时间考虑上调基本工资的决定。
许多民间分析师认为，随着日圆疲软带来的提振开始消退，消费通胀率将放缓，他也不认同这种看法，他表示，从历史经验看，日圆和物价走势之间并没有很强的联系。
“基础物价上涨的最大因素是经济中的需求增加，而需求增加的部分原因是货币政策生效，”他说。
岩田规久男之前是位学者，他一直提倡采用以基础货币为目标的货币政策。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应