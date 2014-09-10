澳新汇市：澳元下滑，新西兰元在央行会议之前承压

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
澳元兑美元最新报0.9166美元，跌破0.9175/82美元区域的重要技术支撑位。
“如果日线收盘低于0.9175美元，市场可能进一步下修，因为这是个重要支撑，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes表示。
如果持续跌破，下一个目标为0.9080，亦即1-6月涨势的50%回档位。
澳元跌势主要肇因于美元走强，因投资人似乎重新反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周会议态度可能较为强硬的风险。
澳元兑日圆与欧元的利差交易遭解除，进一步削弱澳元。澳元兑日圆 下跌至97.47日圆，从15个月高位98.83回落，欧元兑澳元 从14个月低位反弹，最新报1.4095澳元。
新西兰元兑美元 最新报0.8238美元，在七个月低位0.8224附近挣扎。
新西兰央行周四政策会议之前，新西兰元承压。新西兰央行料将暂停升息，因今年稍早的强劲经济动能已开始放缓。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 徐文焰/蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应