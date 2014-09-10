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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 11:54 BJT

澳新汇市：澳元下滑，新西兰元在央行会议之前承压

澳元兑美元最新报0.9166美元，跌破0.9175/82美元区域的重要技术支撑位。

“如果日线收盘低于0.9175美元，市场可能进一步下修，因为这是个重要支撑，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes表示。

如果持续跌破，下一个目标为0.9080，亦即1-6月涨势的50%回档位。

澳元跌势主要肇因于美元走强，因投资人似乎重新反映美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周会议态度可能较为强硬的风险。

澳元兑日圆与欧元的利差交易遭解除，进一步削弱澳元。澳元兑日圆 下跌至97.47日圆，从15个月高位98.83回落，欧元兑澳元 从14个月低位反弹，最新报1.4095澳元。

新西兰元兑美元 最新报0.8238美元，在七个月低位0.8224附近挣扎。

新西兰央行周四政策会议之前，新西兰元承压。新西兰央行料将暂停升息，因今年稍早的强劲经济动能已开始放缓。(完)

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