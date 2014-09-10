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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 11:48 BJT

台湾债市：RP利率持平，因应公司债交割寿险赎回基金

路透台北9月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平上日，由于寿险业者提前准备周五要交割的公司债，自市场收回资金，但整体银行仍有余钱以支应不足，整体资金情势大致平稳。

交易人士表示，周五有中油以及台塑化的公司债交割，这使得寿险提前预做准备，向投信基金解约，收回资金。但整体而言市场资金情势仍然相对平稳。

〞有人要解约，新钱要找一下，对利率没有影响，〞一大型证券商交易员表示。

而近期国际板的美元债券发行量仍然相当高，他们也说，寿险业者若是将更多长期的资金配置于此，可能令短期部位配置稍少，影响货币市场的资金水位，但倒也不可能把部位降至零，这个影响性尚待观察。

今日有南亚 26亿台币公司债还本。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，大致与上日相似；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，亦同上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同于上日。

本周五有中油的公司债发行，金额154亿台币；台塑石化 发行60亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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