重发-中国债市：国债期货合约持仓量破万，空头占优短期可能继续调整

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路透上海9月10日 - 中国五年期国债期货合约在持仓量破万手后，市场得以从中国金融期货交易所如期公布的相关成交量，持仓量数据中，得到更多信息。从昨日公布的情况来看，主力1412 合约排名前五的空单量达到6,866手，明显高于多单的4,454手，显示国债期货短期可能继续有调整压力。
国债期货合约自去年上市来，持仓量持续攀升，9月5日，总持仓量首次达到10,034手，周二持仓量则继续提升至10,557手，显示已有超过100亿人民币的资金，在选择国债期货对冲。
按照中金所此前公布的信息披露办法，国债期货单边持仓量达到1万手以上时，将发布当月合约前20名期货公司结算会员和非期货公司结算会员的成交量和持仓量信息。
从9月9日公布的情况来看，本周即将到期的1409 合约多空力量较为平均，未平仓量已降低至360手。
主力1412合约的信息则明显更多，以前五家机构在持买/卖量的对比来看，前五家多方的期货公司，在总多单中的占比达到51%，而这个数据在空单的占比接近70%，显示空单的集中度明显高于多单。
“持仓量的信息还是有一定的参考价值的，可以看到主力机构的变化。”上海一位券商交易员介绍。
另外持仓排名前列的期货公司，也有同时出现在多方和空方的情况，比如海通期货以2,065手，排空单第一，但同时也以768手排多单第二；国泰君安期货在持有1,383手空单的同时，也持有了563手多单，显示空头气氛虽然较浓，但不少机构亦在同时进行套保。（完） (发稿 徐永 审校 曾祥进)
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