版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 17:03 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收盘升破6.13续创半年新高，中间价连两天大涨引领

* 人民币收盘续升创半年新高
    * 中间价连续两天大涨
    * 午盘结汇偏多
    * 中间价大涨或为给今后市场回调争取空间

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京9月10日 - 人民币兑美元 周三宽幅振荡后收升，突破6.13关口，继续刷新上日的半年
收盘新高。市场交投谨慎，观望情绪有所上升，午盘后结汇偏多。
    
    中国创纪录贸易顺差继续催涨人民币中间价，继上日暴涨187点之后，今日继续大涨95点，并创下今年3月
中旬来新高。
    
    交易人士称，在贸易顺差创新高带动下，央行大幅开高中间价，意在给出信号，默许人民币继续升值，但
市场结汇并没有欣然跟上节奏，反而是观望情绪较浓，结购汇比较均衡，显示市场正在汇市发挥更大的作用，
盘中亦没有干预的迹象。
    
    收盘时一股份行交易员称，午盘结汇偏多而购汇很少，后来有一家中资大行在购汇，但不知道是什么力量
。而另一位股份制行交易员此前表示，上午盘面看结购汇还属均衡。
    
    对于后市，交易员认为，中长期人民币可能继续升值，年内达到6.05-6.10的可能性很大。不过，年内汇
市估计仍将保持双向波动格局，央行在美元下跌，顺差扩大的时候大幅调升中间价可能也是为了给今后市场回
调争取空间。
    
    中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元 ，改写7月创下的
473亿美元的单月历史纪录新高。
    
    全球汇市，美元兑日圆周三升至六年高位，澳元连续第二个交易日大跌，之前美国公债收益率进一步上涨
。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
 在岸市场人民币兑美元         今日              上日         升贬
 即期成交价格                 6.1299            6.1370       0.12%
 中间价                       6.1425            6.1520       0.15%
 成交额                       113亿美元                      
                                                             
 日内相对于中间价最大波幅     0.23% (上限±2%)  日高         日低
 日内波动幅度(pips)           112               6.1283       6.1395
 2014年来即期升贬值幅度       -1.24%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CN  1295                           
 Y1Y=CFXS>                                                   
                                                             
 离岸人民币市场,北京时间16:4  今日              上日         
 6                                                           
 1年期NDF                     6.2160/10         6.223        
 CNH即期                      6.1335/65         6.1375       
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐