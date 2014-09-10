更新版 2-中国汇市：人民币收盘升破6.13续创半年新高，中间价连两天大涨引领

* 人民币收盘续升创半年新高 * 中间价连续两天大涨 * 午盘结汇偏多 * 中间价大涨或为给今后市场回调争取空间 (更新收盘报价和评论) 路透北京9月10日 - 人民币兑美元 周三宽幅振荡后收升，突破6.13关口，继续刷新上日的半年 收盘新高。市场交投谨慎，观望情绪有所上升，午盘后结汇偏多。 中国创纪录贸易顺差继续催涨人民币中间价，继上日暴涨187点之后，今日继续大涨95点，并创下今年3月 中旬来新高。 交易人士称，在贸易顺差创新高带动下，央行大幅开高中间价，意在给出信号，默许人民币继续升值，但 市场结汇并没有欣然跟上节奏，反而是观望情绪较浓，结购汇比较均衡，显示市场正在汇市发挥更大的作用， 盘中亦没有干预的迹象。 收盘时一股份行交易员称，午盘结汇偏多而购汇很少，后来有一家中资大行在购汇，但不知道是什么力量 。而另一位股份制行交易员此前表示，上午盘面看结购汇还属均衡。 对于后市，交易员认为，中长期人民币可能继续升值，年内达到6.05-6.10的可能性很大。不过，年内汇 市估计仍将保持双向波动格局，央行在美元下跌，顺差扩大的时候大幅调升中间价可能也是为了给今后市场回 调争取空间。 中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元 ，改写7月创下的 473亿美元的单月历史纪录新高。 全球汇市，美元兑日圆周三升至六年高位，澳元连续第二个交易日大跌，之前美国公债收益率进一步上涨 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1299 6.1370 0.12% 中间价 6.1425 6.1520 0.15% 成交额 113亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.23% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 112 6.1283 6.1395 2014年来即期升贬值幅度 -1.24% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 1295 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:4 今日 上日 6 1年期NDF 6.2160/10 6.223 CNH即期 6.1335/65 6.1375 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)