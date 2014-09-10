更新版 2-中国汇市：人民币收盘升破6.13续创半年新高，中间价连两天大涨引领

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 人民币收盘续升创半年新高 * 中间价连续两天大涨 * 午盘结汇偏多 * 中间价大涨或为给今后市场回调争取空间 (更新收盘报价和评论) 路透北京9月10日 - 人民币兑美元 周三宽幅振荡后收升，突破6.13关口，继续刷新上日的半年 收盘新高。市场交投谨慎，观望情绪有所上升，午盘后结汇偏多。 中国创纪录贸易顺差继续催涨人民币中间价，继上日暴涨187点之后，今日继续大涨95点，并创下今年3月 中旬来新高。 交易人士称，在贸易顺差创新高带动下，央行大幅开高中间价，意在给出信号，默许人民币继续升值，但 市场结汇并没有欣然跟上节奏，反而是观望情绪较浓，结购汇比较均衡，显示市场正在汇市发挥更大的作用， 盘中亦没有干预的迹象。 收盘时一股份行交易员称，午盘结汇偏多而购汇很少，后来有一家中资大行在购汇，但不知道是什么力量 。而另一位股份制行交易员此前表示，上午盘面看结购汇还属均衡。 对于后市，交易员认为，中长期人民币可能继续升值，年内达到6.05-6.10的可能性很大。不过，年内汇 市估计仍将保持双向波动格局，央行在美元下跌，顺差扩大的时候大幅调升中间价可能也是为了给今后市场回 调争取空间。 中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。贸易顺差498.3亿美元 ，改写7月创下的 473亿美元的单月历史纪录新高。 全球汇市，美元兑日圆周三升至六年高位，澳元连续第二个交易日大跌，之前美国公债收益率进一步上涨 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1299 6.1370 0.12% 中间价 6.1425 6.1520 0.15% 成交额 113亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.23% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 112 6.1283 6.1395 2014年来即期升贬值幅度 -1.24% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 1295 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:4 今日 上日 6 1年期NDF 6.2160/10 6.223 CNH即期 6.1335/65 6.1375 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。