中国金融：银联国际升级其海购平台，海外电商有望籍此拓展中国市场

路透上海9月10日 - 随着中国居民收入水平提高，越来越多的国内消费者将购物和消费转向海外市场，海外购物成为时尚名词。而中国的银联国际近期升级其“海购”平台，吸引更多中国消费者利用银联卡购物，这将与阿里巴巴IPO-BABA.N等传统电商平台展开竞争。

银联国际的海购平台（haigou.unipay.com)同时亦将成为海外电商进军拥有海量消费者的中国市场的直接渠道，目前包括美国亚马逊 、eBay 、日本乐天、韩国Gmarket等海外电商已进驻银联的海购平台。

“由于语言各异，购物流程和物流服务标准各不相同，目前跨境海购遇到诸多困难。”银联国际产品总监高肖恩表示。

据第三方机构的统计，目前国内3.32亿网络购物者中，不足五分之一有过海外购物体验，语言、商品选购、物流、售后服务及安全支付是国际网购面临的五大问题。

此次升级后的银联海购平台，在原有的商品分类、语言翻译、商户导购等功能的基础上，增设了精品推荐、国家特色馆、营销返现、物流转运和第三方延保等服务，基本覆盖境内消费者跨境网购的各个环节。高肖恩称，该平台将给消费者带来一站式跨境购物体验。

他还表示，银联国际不会向参与平台的海外商户收取费用，这可在一定程度上帮助海外电商开拓中国市场。而银联海购平台的商业模式是通过扩大商品种类和服务以及优惠刺激，吸引更多消费者网上刷卡购物，从而为银联带来更多的刷卡手续费。

去年2月，银联国际推出其海购平台，现已拥有注册用户3,000多万。目前该平台除了与海外电商合作，还与汉莎航空 、阿联酋航空等航空公司，以及海外知名酒店预订网站Agoda展开合作。