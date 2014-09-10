中国金融：银联国际升级其海购平台，海外电商有望籍此拓展中国市场

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透上海9月10日 - 随着中国居民收入水平提高，越来越多的国内消费者将购物和消费转向海外市场，海外购物成为时尚名词。而中国的银联国际近期升级其“海购”平台，吸引更多中国消费者利用银联卡购物，这将与阿里巴巴IPO-BABA.N等传统电商平台展开竞争。
银联国际的海购平台（haigou.unipay.com)同时亦将成为海外电商进军拥有海量消费者的中国市场的直接渠道，目前包括美国亚马逊 、eBay 、日本乐天、韩国Gmarket等海外电商已进驻银联的海购平台。
“由于语言各异，购物流程和物流服务标准各不相同，目前跨境海购遇到诸多困难。”银联国际产品总监高肖恩表示。
据第三方机构的统计，目前国内3.32亿网络购物者中，不足五分之一有过海外购物体验，语言、商品选购、物流、售后服务及安全支付是国际网购面临的五大问题。
此次升级后的银联海购平台，在原有的商品分类、语言翻译、商户导购等功能的基础上，增设了精品推荐、国家特色馆、营销返现、物流转运和第三方延保等服务，基本覆盖境内消费者跨境网购的各个环节。高肖恩称，该平台将给消费者带来一站式跨境购物体验。
他还表示，银联国际不会向参与平台的海外商户收取费用，这可在一定程度上帮助海外电商开拓中国市场。而银联海购平台的商业模式是通过扩大商品种类和服务以及优惠刺激，吸引更多消费者网上刷卡购物，从而为银联带来更多的刷卡手续费。
去年2月，银联国际推出其海购平台，现已拥有注册用户3,000多万。目前该平台除了与海外电商合作，还与汉莎航空 、阿联酋航空等航空公司，以及海外知名酒店预订网站Agoda展开合作。
阿里巴巴旗下天猫国际、海淘宝等诸多国内电商都将目光瞄准海购市场，而海外电商亦在筹划进军中国市场，例如亚马逊近日宣布将在上海自贸区成立公司，计划推出面向中国消费者的直邮购物平台。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。