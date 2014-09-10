中港个股：中国工商银行称伦敦分行获批，为陆资银行首家英国分行

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路透香港9月10日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 日前称，当地时间9月8日，该行伦敦分行已获英国监管部门批准，这是自新中国成立以来中国大陆地区银行在英国获准成立的首家分行。
工行新闻稿称，英国审慎监管局和金融行为监管局已正式批准该行成立伦敦分行，而成立伦敦分行的申请此前亦得到中国银监会的批准。
“下一步，工行在英国将同时拥有伦敦分行和伦敦子银行，并有望在获得监管批准后控股标准银行公众有限公司，形成优势互补、战略协同的金融服务平台。”工行称。
今年年初，工行与“标银伦敦控股”全资控股公司“标准银行公众有限公司”已达成收购协议，工行有望在获得监管批准后获得该公司60%股权。
工行相关负责人表示，伦敦分行的成立将突破子行牌照对批发业务发展的限制，使工行能够利用伦敦国际金融中心的条件，以大额批发业务为发展重点，进一步提高金融综合服务能力。
近年来，中英经贸往来持续扩大。2013年中英双边贸易额已达700亿美元。中国对英投资过去两年达到130亿美元，超过过去30年的总和。
截至目前，工行已在全球40个国家和地区设立了331家海外机构，并通过参股南非标准银行间接延伸至18个非洲国家，形成了横跨亚、非、拉、欧、美、澳的全球服务网络。作为海外经营网络的重要补充，工行代理行网络覆盖至全球146个国家和地区，外资代理行总数跃升至1767家。
工商银行A股周三午盘收报3.56元，H股收报5.21港元。（完） (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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