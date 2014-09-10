中国新债：农发行下周一增发180亿元三期债，期限一、五及七年

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路透上海9月10日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(15日)在银行间债市增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，每期债的发行上限均为60亿元，期限一年、五年和七年。
刊登在中国债券信息网的公告称，一年期为该行今年第44期 金融债第一次增发，票面利率为4.40%，五年为第41期 第二次增发，票面利率为5.07%；七年为第28期 第二次增发，票面利率为5.55%。
具体发行条款如下：
44期第一次增发 41期第二次增发 28期第二次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 五年固息 七年固息
招标时间 5/7年：9/15 14:00-15:00 1年：9/15 14:00-15:30
招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）
缴款日 9月17日 9月18日 9月18日
起息日 9月2日 7月21日 4月3日
发行期 9/16-9/17 9/16-9/18 9/16-9/18
上市日 9月19日 9月24日 9月24日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15%
------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应