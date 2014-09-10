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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 12:31 BJT

中国新债：农发行下周一增发180亿元三期债，期限一、五及七年

路透上海9月10日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(15日)在银行间债市增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，每期债的发行上限均为60亿元，期限一年、五年和七年。

刊登在中国债券信息网的公告称，一年期为该行今年第44期 金融债第一次增发，票面利率为4.40%，五年为第41期 第二次增发，票面利率为5.07%；七年为第28期 第二次增发，票面利率为5.55%。

具体发行条款如下：

44期第一次增发 41期第二次增发 28期第二次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 五年固息 七年固息

招标时间 5/7年：9/15 14:00-15:00 1年：9/15 14:00-15:30

招标方式 均采用单一价格中标（荷兰式）

缴款日 9月17日 9月18日 9月18日

起息日 9月2日 7月21日 4月3日

发行期 9/16-9/17 9/16-9/18 9/16-9/18

上市日 9月19日 9月24日 9月24日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15%

------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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