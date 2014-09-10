中国经济：确保完成削减三分之一行政审批，努力提高“含金量”--国务院

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路透北京9月10日 - 中国习李政府上任以来将简政放权、加快转变政府职能作为改革的重要抓手和突破口。国务院审改办新闻发言人李章泽周三表示，未来将坚持数量、质量并举，一方面确保完成削减三分之一行政审批的硬任务，另一方面努力提高取消下放行政审批的“含金量”。
“我们也清醒地看到，政府职能越位、缺位、不到位问题依然突出，持续深化改革的任务仍然较重，”他在国新办新闻发布会上称，下一步将继续以行政审批制度改革为突破口，加快转变政府职能，坚持放管结合，以管促放。
如何提高取消和下放行政审批事项的“含金量”？李章泽表示，首先要确保取消下放审批事项的真实性、准确性；其次是要坚持数量和质量一起抓，一方面要确保总理提出的削减三分之一的硬任务，另一方面更加注重取消下放的含金量。
他指出，将努力完成今年再取消和下放200项以上行政审批事项的目标，还要再次修订政府核准的投资项目目录，深入推进工商登记制度改革等。
同时，还要着力创新监管方式，在加强事中事后监管和完善监管体系中使简政放权顺利推进；审改组正考虑建立健全常态化的监督检查机制，加大督查力度。
“转变政府职能，简政放权，管和放同等重要，缺一不可，”李章泽称，在大力简政放权，不断取消行政审批事项以后，如何加强事中事后监管，这是对政府转变管理理念、转变方式的重大挑战。
习李政府上任一年多来，先后取消和下放7批共632项行政审批等事项，并修订政府核准的投资项目目录，改革工商登记制度，大力减少行政事业性收费等。
国务院总理李克强此前做出承诺，即本届政府任期内要把原有审批事项削减三分之一以上；而国家主席习近平也曾表示，要继续推进审批制度改革，最大限度减少“寻租”空间，从体制机制上堵塞滋生不正之风的漏洞。
据李章泽介绍称，国家统计局最近在河北、辽宁、浙江和甘肃四省进行的社会调查结果显示，在感受到取消和下放行政审批事项影响的企业中，对政策措施落实情况表示“满意”、“基本满意”的分别达到39%和42.6%，两项合计达到81.6%。（完）
欲览全文，请点击中国政府网网络直播链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应