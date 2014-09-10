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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 13:22 BJT

日本债市：公债略微下跌，但日本央行购债予以支撑

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% +0.0 0.070%

五年期公债 0.160% +0.5 0.155%

10年期公债 0.545% +2.0 0.525%

20年期公债 1.350% +1.5 1.335%

30年期公债 1.680% +0.0 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.62 -0.18 145.80

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/陈宗琦; 审校 张明钧/李春喜)
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