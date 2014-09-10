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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 13:50 BJT

日本经济：仅靠日圆汇率走软不足以推升通胀--央行副总裁

路透日本金泽9月10日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三说：

* 现在日圆走软对出口的利好影响比不上2000年代末时

* 日本企业有可能克服日圆疲弱带来的进口成本上升影响

* 日圆疲弱有可能暂时推高物价，但长期而言仅靠汇率走软不能提升通胀

* 日本有望实现央行的通胀目标

* 日圆疲弱可能推高进口物价，但也导致其他物价降低，因此在引导货币政策时应考虑全面影响

* 预计日本央行的市场操作没有困难，即便央行已经购买收益率为负的公债

* 对于日本央行可能进一步放宽政策的臆测不予置评，将通过不同数据观察经济的上档和下档风险

* 现在说消费者信心降温为时过早，要从长期角度来看 (完)
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