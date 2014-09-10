路透专访：美CFTC主席乐见欧盟推迟清算所规定，为双方交涉争取时间

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透华盛顿9月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)主席马萨德(Tim Massad)周三表示，他将乐见欧盟推迟实施一项让衍生品市场更安全的监管规定，这为欧美间解决此事的争议争取到更多时间。
欧盟曾设定在某个期限后，美国清算所于欧盟从事业务时需遵守欧盟规则。路透上周报导指出，欧盟正讨论是否调整这个期限。
“我为此弹性感到鼓舞...在我们就此交涉之际，重要的是不要扰乱市场。”马萨德在路透专访时说。
欧洲目前仍坚持美系清算所需遵守欧洲的规则，而未像打算给予日本、香港和澳洲的待遇，也给美国豁免。只要CFTC未给予欧洲的清算所豁免的权利，欧盟就拒绝提供美国那样的待遇。
目前设定的期限为12月15日，届时新资本要求将上路，将使欧系银行与美国清算所业务往来时成本极高。
马萨德指出，CFTC仍在考虑豁免外国清算所不必遵循美国规则的事宜，但那将仅限于大型的银行客户，而非资产管理公司。
马萨德称，在与欧盟达成协议前不会采取那样的行动。
他表示，CFTC不久也将就扩大需清算金融产品的数量，征询市场意见。目前有四类利率互换和两类信用违约互换(CDS)产品需清算。
他并称，新产品可能包括其他货币的利率互换及无本金交割远期外汇(NDF)。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。