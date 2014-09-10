路透专访：美CFTC主席乐见欧盟推迟清算所规定，为双方交涉争取时间

路透华盛顿9月10日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)主席马萨德(Tim Massad)周三表示，他将乐见欧盟推迟实施一项让衍生品市场更安全的监管规定，这为欧美间解决此事的争议争取到更多时间。

欧盟曾设定在某个期限后，美国清算所于欧盟从事业务时需遵守欧盟规则。路透上周报导指出，欧盟正讨论是否调整这个期限。

“我为此弹性感到鼓舞...在我们就此交涉之际，重要的是不要扰乱市场。”马萨德在路透专访时说。

欧洲目前仍坚持美系清算所需遵守欧洲的规则，而未像打算给予日本、香港和澳洲的待遇，也给美国豁免。只要CFTC未给予欧洲的清算所豁免的权利，欧盟就拒绝提供美国那样的待遇。

目前设定的期限为12月15日，届时新资本要求将上路，将使欧系银行与美国清算所业务往来时成本极高。

马萨德指出，CFTC仍在考虑豁免外国清算所不必遵循美国规则的事宜，但那将仅限于大型的银行客户，而非资产管理公司。

马萨德称，在与欧盟达成协议前不会采取那样的行动。

他表示，CFTC不久也将就扩大需清算金融产品的数量，征询市场意见。目前有四类利率互换和两类信用违约互换(CDS)产品需清算。