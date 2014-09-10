版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 13:35 BJT

香港股市：早盘下滑，受美联储提早升息忧虑拖累

路透香港/上海9月10日 - 香港股市周三早盘出现多月来最猛烈的跌势，因市场担忧美国联邦储备理事会(美联储)可能较预期更早加息，引发全面抛售。

中午时分，港股恒生指数 跌1.8%报24,736.63点，可能连续第四个交易日收低。恒生国企指数 下挫2.2%。

若维持这样的跌幅到收盘，两个指数周三的表现都将是2月4日以来最差。

美国旧金山联邦储备银行的一份报告称，该行经济学家认为，投资者对升息的预估可能要慢于决策者自己的考虑。该消息震动美国市场，亦殃及港股。

国泰君安(香港)首席策略员蒋有衡(Larry Jiang)表示，市场极其充分地利用了这一刺激因素，某些投资者只是把升息这件事当作获利了结的借口。

中资金融股对指数拖累最大，四大银行在香港股市均录得2%左右的跌幅。

阿里巴巴IPO-BABA.N 首次公开发行即将到来，同业腾讯控股 连续第三天下跌，下滑3.2%至七周低点。

苹果 新推iPhone 6手机的第一批市场未包括中国大陆，令中国三大移动运营商受挫。中国移动 、中国联通 和中国电信 均下跌超过2%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐