台湾股市：随亚股疲弱收低，疑似政府基金买盘入场缩减跌幅

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透台北9月10日 - 台湾股市周三收跌，跟随亚股走低。分析师指出，苹果 新产品发表会后利多出尽，令电子苹果概念股纷纷走跌，但盘中疑似政府基金的买盘入场支撑，台股缩减跌幅收出长下引线。
台湾加权股价指数 收跌0.82%或77.16点至9,357.61点；今日成交初值 为775.87亿台币，上交易日修正后为797.60亿。
凯基投顾分析师张明祥说，〞今天就是跌二个族群--苹果概念股和塑化股。〞
他进一步表示，苹果上日的新品发表会，未大出市场意料，利多出尽的结果令台湾相关的苹果供应链个股普遍走跌，估计相关个股股价未来一到两周将续盘整。
此外台塑四宝--台塑 、南亚 、台化 及台塑化 上日也表态未来一至二个月的营收将惨淡，令今日的跌势较大。
分析师认为，虽然台股随着亚股走弱，但盘中疑似政府的买盘进场支撑下，台股自低档缩减跌幅，短线台股料在9,280-9,450震荡整理。
全球晶圆代工龙头--台积电 稍早于盘后公布，8月合并营收为692.8亿台币，较上年同期成长25.8%。 该股今日收跌1.57%，报125台币。
亚洲股市周三下跌，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)加息将早于预期，推升美国债券收益率，并令美元指数在14个月高位附近获得旺盛买需。
本地时间13:44时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 大跌1.24%，其中香港恒生指数 更大跌1.69%。(完)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。