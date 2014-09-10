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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 13:56 BJT

台湾股市：随亚股疲弱收低，疑似政府基金买盘入场缩减跌幅

路透台北9月10日 - 台湾股市周三收跌，跟随亚股走低。分析师指出，苹果 新产品发表会后利多出尽，令电子苹果概念股纷纷走跌，但盘中疑似政府基金的买盘入场支撑，台股缩减跌幅收出长下引线。

台湾加权股价指数 收跌0.82%或77.16点至9,357.61点；今日成交初值 为775.87亿台币，上交易日修正后为797.60亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞今天就是跌二个族群--苹果概念股和塑化股。〞

他进一步表示，苹果上日的新品发表会，未大出市场意料，利多出尽的结果令台湾相关的苹果供应链个股普遍走跌，估计相关个股股价未来一到两周将续盘整。

此外台塑四宝--台塑 、南亚 、台化 及台塑化 上日也表态未来一至二个月的营收将惨淡，令今日的跌势较大。

分析师认为，虽然台股随着亚股走弱，但盘中疑似政府的买盘进场支撑下，台股自低档缩减跌幅，短线台股料在9,280-9,450震荡整理。

全球晶圆代工龙头--台积电 稍早于盘后公布，8月合并营收为692.8亿台币，较上年同期成长25.8%。 该股今日收跌1.57%，报125台币。

亚洲股市周三下跌，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)加息将早于预期，推升美国债券收益率，并令美元指数在14个月高位附近获得旺盛买需。

本地时间13:44时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 大跌1.24%，其中香港恒生指数 更大跌1.69%。(完)
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