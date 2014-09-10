《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月10日

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国重汽集团 50 15 9 9/11簿记建档 农业银行 AA+(中诚信) 9/12 9/15
交通银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *国电集团 500 50 9 9/11簿记建档 招商银行 AAA 9/15 9/16 ======================================================================================= *福建能源集团 100 2 9 9/11簿记建档 兴业银行 AAA(中诚信) 9/12 9/15
招商银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *山东高速集团 150 20 9 9/11簿记建档 平安银行 AAA(中诚信) 9/12 9/15
AAA-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中金公司 30 10 3 9/15招标 建设银行 AAA 9/16 9/17
(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= *友阿股份 8 8 12 9/17簿记建档 招商银行 AA 9/19 9/22 ======================================================================================= 沈阳市政集团 4.5 2.5 12 9/11簿记建档 招商银行 AA- 9/15 9/16 ======================================================================================= 厦门港务 7 3 12 9/11簿记建档 兴业银行 AA 9/12 9/15 ======================================================================================= 航天电子 13 1 3 9/11簿记建档 招商银行 AA 9/12 9/15
1 4 ======================================================================================= 广东温氏 22 5 12 9/11簿记建档 工商银行 AA 9/12 9/15 食品集团 ======================================================================================= 开滦集团 20 10 12 9/11簿记建档 光大银行 AAA 9/12 9/15 ======================================================================================= 上海临港 25 9 6 9/11簿记建档 光大银行 AA 9/12 9/15 经济发展集团 工商银行 ======================================================================================= 广东恒健 30 10 12 9/11簿记建档 建设银行 AAA 9/12 9/15 投资控股 兴业银行 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 9/11招标 建设银行 AAA 9/12 9/15 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 华融证券 20 10 3 9/11招标 邮储银行 AA+ 9/12 9/15
(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= 北京基础 50 10 12 9/11簿记建档 中国银行 AAA 9/15 9/16 设施投资 民生银行 ======================================================================================= 山西焦化集团 18 6 12 9/11簿记建档 交通银行 AA 9/12 9/15 ======================================================================================= 温州机场集团 6 3 12 9/12簿记建档 光大银行 AA 9/15 9/16
建设银行 ======================================================================================= 安信证券 41 12 3 9/12招标 浦发银行 AAA 9/15 9/16
(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 湘财证券 15 7 3 9/12招标 国泰君安证券 AA 9/15 9/16
(最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================= 广西强强碳素 3 0.5 12 9/15簿记建档 招商银行 A+ 9/15 9/16 ======================================================================================= 西部建设 10 5 12 9/15簿记建档 农业银行 AA 9/17 9/18 ======================================================================================= 雅砻江流域 20 20 12 9/15簿记建档 中国银行 AAA 9/17 9/18 水电开发 ======================================================================================= 山东胜通集团 8 4 12 9/16簿记建档 中国银行 AA 9/18 9/19 ======================================================================================= 宁夏建材 10 5 12 9/16簿记建档 中国银行 AA 9/18 9/19 ======================================================================================= 仙琚制药 4 2 12 9/16簿记建档 招商银行 AA- 9/18 9/19
======================================================================================= 陆家嘴集团 82 30 12 9/16簿记建档 民生银行 AAA 9/17 9/18 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *宁夏宝塔 28 10 5 9/15簿记建档 广发证券 AA 9/16 9/17 石化集团 交通银行 ======================================================================================= *鞍山城建投资 20 5 5 9/15簿记建档 民生银行 AA+ 9/16 9/17 ======================================================================================= *丹东港集团 20 10 5 9/17簿记建档 中信证券 AA 9/19 9/22
(第三年末附投资者选择权) 中信银行 ======================================================================================= *云南地矿 5.9 5.9 5 9/17簿记建档 中信银行 AA 9/19 9/22 总公司 ======================================================================================= *富通集团 6 3 永续中票 9/17簿记建档 南京银行 AA 9/19 9/22
(第三年末及其后每个付息日发行人有权赎回，每三年重置利率) ======================================================================================= 中外运 35 20 5 9/10-9/11簿记 农业银行 AAA 9/12 9/15 长航集团 浦发银行 ======================================================================================= 华南国际工业 40 10 5 9/10-11簿记 工商银行 AA 9/12 9/15 原料城深圳公司 中国银行 ======================================================================================= 重庆水利 28 9 5 9/11簿记建档 国开行 AA+ 9/12 9/15 投资集团 中信银行 ======================================================================================= 内蒙古北方 10 8.5 3 9/11簿记建档 招商银行 AA 9/12 9/15 重工业集团 华夏银行 ======================================================================================= 重庆航运建设 7.5 3 3 9/11簿记建档 建设银行 AA 9/12 9/15
国开行 ======================================================================================= 陕西延长 100 30 10 9/12簿记建档 招商银行 AAA 9/15 9/16 石油集团 (附第5年末投资者选择权) 建设银行 ======================================================================================= 华立集团 20 8 3 9/12簿记建档 工商银行 AA 9/15 9/16
招商银行 ======================================================================================= 中国兵器 150 8.5 3 9/12簿记建档 建设银行 AAA 9/15 9/16 工业集团 招商银行 ======================================================================================= 淮北矿业 30 10 5 9/12簿记建档 平安银行 AA+ 9/15 9/16 ======================================================================================= 无锡产业 20 10 3 9/15簿记建档 中信银行 AA+ 9/17 9/18 发展集团 招商银行 ======================================================================================= 西部建设 6 6 3 9/15簿记建档 农业银行 AA 9/17 9/18 ======================================================================================= 碧水源 15 9 3 9/15-16簿记 北京银行 AA 9/17 9/18 ======================================================================================= 山东垦利石化 3.9 3.9 3 9/16簿记建档 北京银行 AA- 9/17 9/18 集团 ======================================================================================= 厦门港务控股 27 15 3 9/16簿记建档 建设银行 AAA 9/17 9/18 集团 ======================================================================================= 西安水务集团 8 5 5 9/16簿记建档 中信银行 AA 9/18 9/19 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市