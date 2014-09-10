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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 13:57 BJT

中国个股：宝钢股份称10月热轧和冷轧等主要钢材售价每吨下调100元

路透上海9月10日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 周三宣布，其主要产品--热轧和冷轧产品10月售价在9月基础上每吨下调100元人民币。

调价通知称，10月酸洗产品售价下调80元/吨，热镀锌和电镀锌板均分别下调100元/吨，镀铝锌和彩涂产品价格与9月持平。无取向电工钢和取向电工钢则逆势上涨，无取向电工钢每吨上涨100元。(完)

浏览调价通知原文,请点选链接 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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