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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 14:58 BJT

《RUSSELL专栏》沙特阿美大型炼厂投产，赶上了最坏的时机

布兰特-迪拜原油价差和沙特原油官方售价图表：link.reuters.com/puh82w

这已经使得亚洲炼油商倾向于选择布兰特而非迪拜原油，从而推动中东生产商开始提供更低的官方售价。

迪拜商品交易所阿曼原油期货<0#OQ:>转为正价差，也是当前需求疲弱的一个信号。正价差即近月期货价格低于远月。

正价差格局刺激贸易商买入原油，并囤积起来留待日后出售，这让生产商更为头痛，因为一旦这些囤积原油终于释出入市，将会拖累油价。

亚洲炼油利润 近几周已经回升，新加坡炼厂使用迪拜原油的五日平均利润为每桶5.63美元，略高于365日均值5.35美元，但低于今年1-4月大部分时间高于6美元的水平。

亚洲炼油商利润仍然比不上美国墨西哥湾或欧洲西北地区的同业。而延布等新炼厂的建成，将让亚洲炼油商的日子更加难过。

延布炼厂投产凸显的是，中东产油国可能必须在未来数月进一步降低油价，否则就只能期待北半球迎来寒冷冬季，刺激需求大增。(完) (译文审校 杜明霞/蔡美珍)
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