《RUSSELL专栏》沙特阿美大型炼厂投产，赶上了最坏的时机

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
布兰特-迪拜原油价差和沙特原油官方售价图表：link.reuters.com/puh82w
这已经使得亚洲炼油商倾向于选择布兰特而非迪拜原油，从而推动中东生产商开始提供更低的官方售价。
迪拜商品交易所阿曼原油期货<0#OQ:>转为正价差，也是当前需求疲弱的一个信号。正价差即近月期货价格低于远月。
正价差格局刺激贸易商买入原油，并囤积起来留待日后出售，这让生产商更为头痛，因为一旦这些囤积原油终于释出入市，将会拖累油价。
亚洲炼油利润 近几周已经回升，新加坡炼厂使用迪拜原油的五日平均利润为每桶5.63美元，略高于365日均值5.35美元，但低于今年1-4月大部分时间高于6美元的水平。
亚洲炼油商利润仍然比不上美国墨西哥湾或欧洲西北地区的同业。而延布等新炼厂的建成，将让亚洲炼油商的日子更加难过。
延布炼厂投产凸显的是，中东产油国可能必须在未来数月进一步降低油价，否则就只能期待北半球迎来寒冷冬季，刺激需求大增。(完) (译文审校 杜明霞/蔡美珍)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。