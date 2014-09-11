新债招标：国开行三年增发债收益率4.6838%，五年4.8523%--业内人士

路透上海9月11日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标增发的三年、五年及10年期品种中标收益率分别为4.6838%、4.8523%和5.0030%，均高于市场预期。

此前市场收益率预测均值依次为4.66%、4.83%和4.99%；业内人士并透露，三期债相应投标倍数为2.88倍、2.92倍和3.22倍。

上述三期债中，三年为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、22期增发

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发行上限 各期均为50亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月16日

起息日 3年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 9月12日-9月16日

上市日 9月22日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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