新债招标：国开行三年增发债收益率4.6838%，五年4.8523%--业内人士

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透上海9月11日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标增发的三年、五年及10年期品种中标收益率分别为4.6838%、4.8523%和5.0030%，均高于市场预期。
此前市场收益率预测均值依次为4.66%、4.83%和4.99%；业内人士并透露，三期债相应投标倍数为2.88倍、2.92倍和3.22倍。
上述三期债中，三年为20期债 的第四次增发，五年为19期债 的第六次增发，10年为22期债 的第二次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、22期增发
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发行上限 各期均为50亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月16日
起息日 3年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 9月12日-9月16日
上市日 9月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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