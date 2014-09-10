《中国企业债发行日程表》--9月10日

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *铁路总公司 150 7 9/11招标 区间4.5%-5.5% AAA 9/12 国泰君安/申银万国
中银国际/中信证券
国开证券/中信建投 ========================================================================================= *青岛胶州湾 11.5 7 9/17簿记建档 上限8.00% AA 9/18-9/22 兴业证券 发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) 国开证券 ========================================================================================= 威海市中城 12 7 9/5簿记建档 6.55% AA 9/9-9/11 海通证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 马鞍山慈湖 12 7 9/5簿记建档 6.85% AA 9/9-9/11 西南证券 高新技术产业开发区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 北京金融街 15 7 9/4簿记建档 5.55% AA+ 9/5-9/12 国信证券 资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/
北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 兰州国资 7 7 9/9簿记建档 *6.32% AA 9/10-9/12 中信建投证券 投资控股建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 昌邑市经济 10 7 9/5簿记建档 7.58% AA- 9/9-9/15 中航证券 开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 泸州纳溪区 8 7 9/10簿记建档 上限7.80% AA 9/11-9/15 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 常熟滨江城市 8 7 9/10簿记建档 上限7.30% AA 9/11-9/15 中信建投证券 建设经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 新密财源城市 10 7 9/11簿记建档 *上限7.90% AA 9/12-9/16 中原证券 开发建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津新技术 8 7 9/11簿记建档 *上限7.50% AA 9/12-9/16 中信建投证券 产业园武清开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 济南西城 20 7 9/12簿记建档 -- AA+ 9/15-9/17 齐鲁证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国泰君安证券 ========================================================================================= 江苏望涛 10 6 9/12簿记建档 -- AA 9/15-9/17 信达证券 投资建设 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 盐城东方 12 7 9/12簿记建档 上限7.00% AA 9/15-9/17 中信证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆两江新区 20 7 9/15簿记建档 -- AAA 9/16-9/18 广发证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 高安城投 7 7 -- 上限8.98% AA- 9/16-9/18 兴业证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 北京国资 至多45 15 -- -- AAA 9/16-9/18 海通证券 经营管理中心 (第5及10年末设发行人及投资者选择权) 中信建投证券 ========================================================================================= 中国电力 30 15 9/16簿记建档 -- AAA 9/17-9/19 海通证券 投资集团 ========================================================================================= 宜都市国通 11 7 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/19 中投证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 天风证券 ========================================================================================= 陕西安康高新 9 7 9/16簿记建档 上限8.90% AA- 9/17-9/19 华英证券 产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 杭州地铁集团 50 10 9/16簿记建档 -- AAA 9/17-9/23 国信证券
(第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 浙商证券/财通证券 ========================================================================================= 武汉黄陂区 12 7 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/23 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 抚顺城投小微 6 4 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/19 国泰君安证券 企业增信集合债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市