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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 14:17 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：利差交易平仓

0555 GMT

* 澳元/美元下跌0.48%，美元/日圆上涨0.27%，欧元/澳元上涨0.38%美元/马币上涨0.36%。

* 日股日经指数上涨0.23%，上海沪综指下跌0.59%，明晟MSCI亚太地区股指(除日本外)下跌1.22%，美国10年期公债收益率报2.5054%。

* 日本7月核心机械订单上升，缓解经济前景忧虑

* 日本央行副总裁岩田规久男：仅靠日圆汇率走软不足以推升通胀

* 英国首相将亲赴苏格兰力劝不要独立 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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