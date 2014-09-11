新债招标：上海市三期自发自还地方债中标利率接近同期限国债水平

路透上海9月11日 - 业内人士周四透露，中国上海市上午招标的三期自发自还地方债，其中五年期品种中标利率4.01%，七年为4.22%，10年为4.33%，接近同期限国债水平。

业内人士并透露，上述三期债的倍数分别为2.89倍、2.96倍和2.95倍；银行间固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为4.0310%、4.2105%和4.2934%。

本次新债五年期品种计划发行规模为50.4亿元，七年和10年同为37.8亿元。大公国际资信评估有限公司对上述债券的信用评级为AAA级。

该期债采用单一价格荷兰式招标，标的为利率。与最近一次北京市自发自还地方债在同期限国债收益率曲线均值仅上浮不同，上海市是次发债恢复为此前在国债五日均值上下各浮动15%的做法。

上述三期债自9月12曰开始计息，招标结束至9月16曰进行分销。发行手续费为承销面值的千分之一。

本次发行主承销商包括国开行 、交通银行 、浦发银行 、农行 和上海银行五家机构。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。