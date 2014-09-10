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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 14:32 BJT

国际油市：布兰特原油持于99美元上方，但需求忧虑挥之不散

0450 GMT，布兰特原油10月期货 上涨0.19美元，报每桶99.35美元，周二下跌至99.03美元，为2013年5月1日以来日内最低位。美国原油 上涨0.05美元，报每桶92.80美元。

“跌破每桶100美元大关之后，布兰特原油有可能进一步下跌至95美元左右，” 三菱UFJ研究与顾问部门资深分析师Tomomichi Akuta表示。

油价获得支撑，因美国数据显示，9月5日止当周，美国原油库存减少190万桶至3.591亿桶，降幅大于分析师预期的110万桶。美国汽油库存增加71.9万桶，馏分油库存上升170万桶。

波斯湾地区的阿拉伯产油国部长周四将在科威特举行会议，可能也会讨论目前布兰特原油每桶低于100美元，即低于石油输出国组织(OPEC)可接受的价格水准。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/陈宗琦；审校 孙茉莉/蔡美珍)
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