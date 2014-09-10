版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 14:26 BJT

《全球汇市》美元兑日圆升至六年新高，澳元下跌

英镑亦稍获喘息，尽管苏格兰独立疑虑犹存。英镑兑美元 上涨约0.1%至1.6115美元，周二曾创下10个月低位1.6060美元。

英国首相卡梅伦将亲赴苏格兰力劝不要独立，此前民调显示下周苏格兰独立公投中，赞成脱英独立的民意上升。

美元指数 从周二所及14个月高位84.519小幅回落至84.234，但仍和2013年高位84.753相去不远，若升破该水准，将上看2010年中以来高位。

周四新西兰央行利率决议、澳洲就业数据及中国通胀数据将是市场关注焦点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2929 1.2935 -0.05 -5.94 1.3745

美元/日圆 106.47 106.18 +0.27 +1.11 105.30

欧元/日圆 137.66 137.34 +0.23 -4.88 144.73

美元/瑞郎 0.9337 0.9329 +0.09 +4.58 0.8928

英镑/美元 1.6132 1.6105 +0.17 -2.56 1.6556

美元/加元 1.0979 1.0979 +0.00 +3.38 1.0620

澳元/美元 0.9161 0.9200 -0.42 +2.78 0.8913

新西兰元/美元 0.8235 0.8244 -0.11 +0.35 0.8206

澳元/日圆 97.540 97.690 -0.15 +3.93 93.850

新西兰元/日圆 87.680 87.530 +0.17 +1.47 86.410

英镑/日圆 171.76 171.00 +0.44 -1.47 174.33

澳元/新西兰元 1.1116 1.1153 -0.33 +2.47 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/朱晓军/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林/张若琪/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐