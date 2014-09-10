《全球汇市》美元兑日圆升至六年新高，澳元下跌

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
英镑亦稍获喘息，尽管苏格兰独立疑虑犹存。英镑兑美元 上涨约0.1%至1.6115美元，周二曾创下10个月低位1.6060美元。
英国首相卡梅伦将亲赴苏格兰力劝不要独立，此前民调显示下周苏格兰独立公投中，赞成脱英独立的民意上升。
美元指数 从周二所及14个月高位84.519小幅回落至84.234，但仍和2013年高位84.753相去不远，若升破该水准，将上看2010年中以来高位。
周四新西兰央行利率决议、澳洲就业数据及中国通胀数据将是市场关注焦点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2929 1.2935 -0.05 -5.94 1.3745
美元/日圆 106.47 106.18 +0.27 +1.11 105.30
欧元/日圆 137.66 137.34 +0.23 -4.88 144.73
美元/瑞郎 0.9337 0.9329 +0.09 +4.58 0.8928
英镑/美元 1.6132 1.6105 +0.17 -2.56 1.6556
美元/加元 1.0979 1.0979 +0.00 +3.38 1.0620
澳元/美元 0.9161 0.9200 -0.42 +2.78 0.8913
新西兰元/美元 0.8235 0.8244 -0.11 +0.35 0.8206
澳元/日圆 97.540 97.690 -0.15 +3.93 93.850
新西兰元/日圆 87.680 87.530 +0.17 +1.47 86.410
英镑/日圆 171.76 171.00 +0.44 -1.47 174.33
澳元/新西兰元 1.1116 1.1153 -0.33 +2.47 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/朱晓军/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林/张若琪/郑茵)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。