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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 14:29 BJT

日本股市：小幅收高，日圆兑美元汇价跌至六年低位提振出口股

交易商称，美元兑日圆 突破心理关口106.50并在午后攀高至106.56后，投资者买入期货并在股市上追高。

日本东证股价指数(TOPIX) 上涨0.6%，收报1,306.79点。

市场人士指出有关于养老金或许买入东证股价指数基金的臆测，因东证股价指数表现胜过日经指数。(完)
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