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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 14:32 BJT

企业并购：日本味之素以8亿美元收购美国Windsor Quality Holdings

路透东京9月10日 - 日本味之素 周三表示，将以8亿美元收购美国未上市冷冻食品制造商Windsor Quality Holdings，致力在2020年之前成为全球最大市场亚洲食品销售霸主。

味之素表示，预计收购将在11月上半月完成；该公司主要产品为调味料及其他食品材料。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)
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