背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透台北9月10日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券发行热度增温。
最新并有美国无线电话及网络服务商Verizon Communications 发行30年期美元债，以票面利率4.8%定价，将于9月23日于台湾柜买中心挂牌。本档债为至台湾发行的首档非银行发行人美元债。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额为85.94亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期
*2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
*2014.09 星展银行 2.30亿美元 0% 30
(IRR 4.45%)
*2014.09 渣打国际商业银行 2.00亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.70%)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.88%)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30
(IRR 4.96%)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30
(IRR 4.73%)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30
(IRR 4.87%)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20
(IRR 4.50%)
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
注：1. * 表交易员提供发行资料，尚未登录台湾柜买中心
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。